Codacons | da denunciante seriale a denunciato | ecco chi li sfida in Tribunale

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Una vicenda paradossale coinvolge il, l’associazione di coordinamento per la tutela dei consumatori. E’ stata denunciata L’associazione guidata da Carlo Rienzi, nota per effettuare denunce seriali, è finita vittima del suo stesso metodo ed il prossimo 19 aprile dovrà presentarsi in. I dettagl E alla fine tanto tuonò che piovve. Si potrebbe riassumere cosi, con il vecchio adagio popolare, quanto accaduto oggi alil Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, ente nato nel 1986 e guidato da Carlo Rienzi. —>>> Ti potrebbe interessare anche: Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid: l’annuncio su Instagram La struttura, nota per essere unreè finita vittima del suo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Codacons denunciante

L'HuffPost

Per il, 'le espressioni utilizzate, riferite e riferibili in maniera chiara, diretta ed ... Questione Rienzi: per il presidenteè stata disposta la citazione diretta in giudizio ...Per il"le espressioni utilizzate, riferite e riferibili in maniera chiara, diretta ed ... Questione Rienzi : anche il presidenteè indagato per diffamazione, in un fascicolo in cui ...