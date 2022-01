Cina, stop a Disney e Marvel. “Vogliono una forte industria nazionale” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen – La Cina frena sia la Marvel che la Disney. Una vera e propria guerra ad Hollywood, secondo quanto reso noto dall’Adnkronos. Cina e la guerra a Marvel e Disney La guerra della Cina alla Marvel e alla Disney comincia lo scorso anno, quando le autorità cinesi bloccano l’uscita nelle sale di quattro film prodotti dai due marchi. Un segnale che secondo gli osservatori dimostra la tendenza all’argine che Pechino vuole porre all’arrivo sul proprio mercato di prodotti di origine hollywoodiana. Lo scopo sarebbe propagandistico – culturale, ovvero generare una forte industria nazionale e utilizzarla per orientare le masse. Secondo Axios Rebecca Davis, corrispondente di Variety in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen – Lafrena sia lache la. Una vera e propria guerra ad Hollywood, secondo quanto reso noto dall’Adnkronos.e la guerra aLa guerra dellaallae allacomincia lo scorso anno, quando le autorità cinesi bloccano l’uscita nelle sale di quattro film prodotti dai due marchi. Un segnale che secondo gli osservatori dimostra la tendenza all’argine che Pechino vuole porre all’arrivo sul proprio mercato di prodotti di origine hollywoodiana. Lo scopo sarebbe propagandistico – culturale, ovvero generare unae utilizzarla per orientare le masse. Secondo Axios Rebecca Davis, corrispondente di Variety in ...

Advertising

FerranteGonzaga : RT @IlPrimatoN: Altri 4 film cancellati - IlPrimatoN : Altri 4 film cancellati - croma64 : RT @LauraHarth: #INvoluntaryReturns #Cina @SafeguardDefend svela sfregio flagrante x sovranità terzi Stati come Italia con installazione di… - KinmenQuemoy : RT @LauraHarth: #INvoluntaryReturns #Cina @SafeguardDefend svela sfregio flagrante x sovranità terzi Stati come Italia con installazione di… - 7TonyStark7 : RT @LauraHarth: #INvoluntaryReturns #Cina @SafeguardDefend svela sfregio flagrante x sovranità terzi Stati come Italia con installazione di… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina stop Un milione di firme per fermare il commercio delle pinne di squalo ... come la Cina, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Malaysia e Vietnam. Oltre il 50% del suo commercio ... ritengono che la raccolta dei voti per Stop Finning Eu manderà un forte segnale all'Unione Europea ...

La psicosi del covid fa strage di criceti a Hong Kong ... provenienti dai Paesi Bassi, ha innescato anche un bando di vendita e uno stop alle importazioni. ... sotto osservazione era finito il mercato Huanan di Wuhan, uno dei più grandi della città della Cina ...

La Cina dichiara guerra a Hollywood, stop ai film Disney-Marvel Adnkronos Cina cancella altri collegamenti aerei dagli Usa La Civil Aviation Administration of China (Caac) ha annunciato ieri la sospensione di altri otto collegamenti aerei in entrata operati da tre compagnie statunitensi. Il motivo è legato ad una strategi ...

Cina: stop vendita biglietti per Giochi olimpici di Pechino Com'era successo a Tokyo la scorsa estate, anche l'Olimpiade invernale di Pechino sente il colpo della pandemia di coronavirus.

... come la, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Malaysia e Vietnam. Oltre il 50% del suo commercio ... ritengono che la raccolta dei voti perFinning Eu manderà un forte segnale all'Unione Europea ...... provenienti dai Paesi Bassi, ha innescato anche un bando di vendita e unoalle importazioni. ... sotto osservazione era finito il mercato Huanan di Wuhan, uno dei più grandi della città della...La Civil Aviation Administration of China (Caac) ha annunciato ieri la sospensione di altri otto collegamenti aerei in entrata operati da tre compagnie statunitensi. Il motivo è legato ad una strategi ...Com'era successo a Tokyo la scorsa estate, anche l'Olimpiade invernale di Pechino sente il colpo della pandemia di coronavirus.