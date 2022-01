Cina agli atleti, non violate lo spirito olimpico o le leggi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Cina mette in guardia gli atleti stranieri delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 che potrebbero incorrere in punizioni per i discorsi o le prese di posizione in violazione dello spirito ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lamette in guardia glistranieri delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 che potrebbero incorrere in punizioni per i discorsi o le prese di posizione in violazione dello...

Advertising

iconanews : Cina agli atleti, non violate lo spirito olimpico o le leggi - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Quirinale, NYT. Draghi al Colle? Con Biden sintonia fortissima. Washington sottolinea rinnovata 'affidabilità dell'Ital… - francescagraz1 : Quirinale, NYT. Draghi al Colle? Con Biden sintonia fortissima. Washington sottolinea rinnovata 'affidabilità dell'… - giu33liana : #HaveDemocracy #FacciamoRete Mi prendo la libertà di chiedere agli Stati Uniti di aderire alla Corte penale inter… - zazoomblog : Comitato Olimpico USA agli atleti: “Non portate i vostri dispositivi in Cina per le Olimpiadi potreste essere spia… -