Cile | il deserto di Atacama è diventato la pattumiera della fast fashion

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) di Pietro FuPer molte generazioni precedenti a quella dei ragazzi di oggi, il futuro ha rappresentato il luogo in cui far maturare i frutti dell’impegno e delle fiduciose attese. Dobbiamo però prenderne atto, “non esiste più il futuro di una volta” giacché quello che s’intravede sembra digradare in direzione dei paesaggi descritti dalla letteratura distopica. I grandi interessi economici e finanziari, attraverso i loro terminali politici, concedono ben poco a una reale trasformazione del modello di sviluppo, oggi basato su uno sconsiderato sfruttamento di risorse naturali, che porta in sé l’esacerbarsi delle disuguaglianze e dell’ingiustizia sociale. Operare in direzione di uno sviluppo sostenibile non è però un’esclusiva dei “Padroniterra”, a volte può essere anche riuscire a contenere una certa propensione al consumo, che purtroppo permea ...