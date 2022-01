Ciclabili, si pedala anche in collina: una svolta green sui nuovi cantieri. Ecco le zone interessate (Di mercoledì 19 gennaio 2022) FERMO - Anno nuovo, mobilità nuova: proseguono a Fermo gli interventi e i lavori nei cantieri aperti, che porteranno alla realizzazione dei percorsi ciclopedonali e di mobilità sostenibile. Nello ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 19 gennaio 2022) FERMO - Anno nuovo, mobilità nuova: proseguono a Fermo gli interventi e i lavori neiaperti, che porteranno alla realizzazione dei percorsi ciclopedonali e di mobilità sostenibile. Nello ...

Advertising

altoadige_info : RT @MichGPS: Oggi vi porto in ciclabili da #Bolzano a #Bressanone. Sono in @altoadige_info Ciclabile in leggera salita, adatta a tutti. Si… - MichGPS : Oggi vi porto in ciclabili da #Bolzano a #Bressanone. Sono in @altoadige_info Ciclabile in leggera salita, adatta… - altoadige_info : RT @MichGPS: Il giro del #lagodiCaldaro in bici è un bellissimo itinerario tra ciclabili e strade secondarie della valle dell’Adige in @alt… - MichGPS : Il giro del #lagodiCaldaro in bici è un bellissimo itinerario tra ciclabili e strade secondarie della valle dell’Ad… -