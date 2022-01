Choc nel mondo della tv: amato attore e conduttore ricoverato per un tumore (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Notizia Choc per il mondo della televisione, infatti un amato attore e conduttore è stato ricoverato d’urgenza per un tumore: i dettagli. Un’altra brutta notizia colpisce il mondo della televisione. Infatti un amato attore e conduttore è finito in ospedale d’urgenza. Infatti a lui gli è stato diagnosticato un tumore: andiamo a vedere tutti i L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Notiziaper iltelevisione, infatti unè statod’urgenza per un: i dettagli. Un’altra brutta notizia colpisce iltelevisione. Infatti unè finito in ospedale d’urgenza. Infatti a lui gli è stato diagnosticato un: andiamo a vedere tutti i L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

angiuoniluigi : RT @direpuntoit: '#Grillo indagato, choc nel #M5S': questo e altri titoli in #primapagina oggi #19gennaio nella nostra #rassegnastampa. ht… - PoliticaNewsNow : Corriere della Sera - Grillo indagato, choc nel M5S - direpuntoit : '#Grillo indagato, choc nel #M5S': questo e altri titoli in #primapagina oggi #19gennaio nella nostra… - Valter41271244 : RT @leonemaschio: Pronta la restrizione più infame per i non vaccinati: sarà vietato loro di poter lavorare! L’anticipazione choc sulle imp… - massimosab : RT @leonemaschio: Pronta la restrizione più infame per i non vaccinati: sarà vietato loro di poter lavorare! L’anticipazione choc sulle imp… -