Chiara Ferragni e il maglione Celine, vero must have della bella stagione (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un pullover in cotone che profuma di primavera e che la maison francese reinventa mixando lo street style con un capo di lusso. L'imprenditrice digitale lo ha abbinato a dei jeans a vita alta, un paio di stivaletti in pelle scamosciata e a un bomber con interno di pelliccia. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un pullover in cotone che profuma di primavera e che la maison francese reinventa mixando lo street style con un capo di lusso. L'imprenditrice digitale lo ha abbinato a dei jeans a vita alta, un paio di stivaletti in pelle scamosciata e a un bomber con interno di pelliccia. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

pizzaandbeer_ : RT @adtoomuch: Chiara Ferragni: “Fedez non vuole mai venire a cena con me, non vuole mai uscire, non vuole fare mai niente” Letteralmente… - bivebs : Comunque che chiara ferragni e fedez fossero in crisi ve lo siete inventati voi. Che non ci fosse nessuna crisi era più che palese. - raimbow95 : I sogni sono rivelatori e posso predirti le cose Io nel mio sogno : nipote di chiara ferragni che vado ad un concer… - adtoomuch : Chiara Ferragni: “Fedez non vuole mai venire a cena con me, non vuole mai uscire, non vuole fare mai niente” Lett… - rosanninaaa : Chiara ferragni e Fedez : in crisi. La crisi : Ve prego voglio essere in crisi come loro. -