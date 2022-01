Chiara Ferragni e il maglione Celine, vero must have della bella stagione (Di mercoledì 19 gennaio 2022) In queste fredde giornate di Gennaio 2022 la voglia di primavera è tanta e a farci sognare il tepore della bella stagione ci ha pensato Chiara Ferragni con il suo maglione di Celine. Un capo in cotone che sprigiona tutto il sapore di calde mattinate e di passeggiate sotto il sole dei mesi che stanno per arrivare. Vi raccomandiamo... Chiara Ferragni in felpa: quando un look casual diventa chic Il pullover è color panna con righe orizzontali blu oltremare in stile marinaresco. Il taglio del capo è cropped, molto amato dall’imprenditore digitale che ha completato il look con un paio di jeans a vita alta, degli stivaletti in pelle scamosciata, un bomber abbinato con l’interno ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 19 gennaio 2022) In queste fredde giornate di Gennaio 2022 la voglia di primavera è tanta e a farci sognare il teporeci ha pensatocon il suodi. Un capo in cotone che sprigiona tutto il sapore di calde mattinate e di passeggiate sotto il sole dei mesi che stanno per arrivare. Vi raccomandiamo...in felpa: quando un look casual diventa chic Il pullover è color panna con righe orizzontali blu oltremare in stile marinaresco. Il taglio del capo è cropped, molto amato dall’imprenditore digitale che ha completato il look con un paio di jeans a vita alta, degli stivaletti in pelle scamosciata, un bomber abbinato con l’interno ...

