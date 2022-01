Chiara Ferragni e Fedez | altro che crisi | “Un regalo da oltre 300mila euro”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Si parlava diFerragnez ma erano solo voci:sono più uniti che mai. Dopo la vacanza in Franciacorta, ovviamente documentata minuto per minuto su Instagram, con i piccoli Leone e Vittoria la serata speciale e all’insegna del romanticismo dell’influencer e del rapper. E in un attimo sono decisamente smentiti i rumor sulle presunte difficoltà del matrimonio: la coppiaha cenato da Carlo Cracco in Galleria, nel cuore di Milano, in una sala riservata e decorata con un tripudio di petali di rose e candele., il superdiUna serata così di solito è per festeggiare qualcosa. E molti, vedendo le fotografie della cena ...

La Procura di Roma ha rinviato a giudizio il Presidente del Codacons, Carlo Rienzi, per aver 'offeso la reputazione' di Fedez e della moglie, dipingendo i due come 'ignoranti, ...La Procura di Roma ha rinviato a giudizio il Presidente del Codacons, Carlo Rienzi, per aver 'offeso la reputazione' di Fedez e della moglie, dipingendo i due come 'ignoranti, delinquenti, approfittatori' e sostenendo, tra le altre cose, che i Ferragnez 'sfruttino' le foto dei loro bambini con le magliette delle griffes che ...La replica del Codacons non tarda ad arrivare: 'Siamo molto preoccupati che davanti al turpiloquio imperante sui social e sui media in generale, la Procura ritenga utile rinviare a giudizio il preside ...Altro che coppia in crisi. Chiara Ferragni e Fedez mettono a tacere tutte le voci che, dopo il lungo silenzio sui social del cantante, li volevano sull'orlo della separazione.