Chi ha visto Kokorin?

«Questa è una storia molto oscura», «Una truffa all'italiana». A parlare è Anzor Kavazashvili, e la storia oscura è quella di Aleksandr Kokorin a Firenze. Secondo lui l'attaccante sarebbe stato vittima di un raggiro, parcheggiato in Italia per gli interessi di qualcuno – di certo non i suoi. Se fosse rimasto in Russia – a parlare è sempre Kavazashvili – avrebbe continuato a giocare, segnare e a essere protagonista in Nazionale. Ma è stata davvero la Fiorentina a truffare Kokorin? Il suo contratto da 1.8 milioni di euro a stagione (il quinto più alto della rosa) scade nel 2024, ma l'arrivo di Piatek è una definitiva bocciatura per il russo. Nel calcio difficilmente esistono le truffe: i Viola hanno provato a scommettere sul rilancio di un giocatore di talento (secondo Roberto Mancini che lo ha allenato allo Zenit è «un calciatore da Real Madrid»), ...

