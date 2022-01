Chi è Parveen Dusanj? La quarta moglie di Kabir ha trent’anni in meno di lui

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ecco chi è, lae attualediBediBedi è uno dei concorrenti della casa del Grande Fratello Vip, nella quale rimarrà fino al prossimo 14 marzo 2022. Affascinante attore dagli occhi profondi e scuri della nota serie Sandokan, nella vita è stato un vero e proprio playboy tanto da essere stato sposato per 4 volte. Attualmente, è spostato con, la “sua perla di Labuan” di 30 anni più giovane. Nata nel Regno Unito il 18 settembre 1976,ha conseguiito gli studi presso la facoltà di Economia Politica all’università per poi occuparsi di problematiche socio-economiche all’interno di associazioni. Grazie alla sua tenacia, è entrata a far parte del consiglio di amministrazione di ...