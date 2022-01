“Certo che lo facciamo”. Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, l’annuncio più bello rimbomba al GF Vip (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Al ‘GF Vip’ ormai l’avventura si sta facendo sempre più interessante, anche perché siamo a circa due mesi dalla fine del programma. I concorrenti si stanno dando battaglia nella Casa più spiata d’Italia e questa edizione sarà ricordata sicuramente come una delle più discusse, viste le numerose polemiche scaturite in questi mesi. Adesso però è uscita fuori una dichiarazione bellissima da parte di Lulù Selassié, che ha confidato una cosa molto particolare riguardante Manuel Bortuzzo. Lulù Selassié si è anche soffermata nelle scorse ore sull’imminente addio del suo adorato Manuel, parlando con la sorella Jessica: “La smetti di fare queste battute e di stare dietro a Sophie e Alessandro? Smettila, fai soffrire la mamma. Lui non è l’uomo della tua vita, stai con me e ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Al ‘GF Vip’ ormai l’avventura si sta facendo sempre più interessante, anche perché siamo a circa due mesi dalla fine del programma. I concorrenti si stanno dando battaglia nella Casa più spiata d’Italia e questa edizione sarà ricordata sicuramente come una delle più discusse, viste le numerose polemiche scaturite in questi mesi. Adesso però è uscita fuori una dichiarazione bellissima da parte di, che ha confidato una cosa molto particolare riguardantesi è anche soffermata nelle scorse ore sull’imminente addio del suo adorato, parlando con la sorella Jessica: “La smetti di fare queste battute e di stare dietro a Sophie e Alessandro? Smettila, fai soffrire la mamma. Lui non è l’uomo della tua vita, stai con me e ...

