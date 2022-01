Centri estetici e parrucchieri si entra con il Green pass: domani la nuova stretta per la clientela. In arrivo un altro Dpcm che estende la ... (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ANCONA - Il prossimo giro di Dpcm sta per arrivare e porterà con sè l'ulteriore estensione del Green pass base nella vita quotidiana. Intanto da domani si va dal parrucchiere, dal barbiere o nei ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ANCONA - Il prossimo giro dista per arrivare e porterà con sè l'ulteriore estensione delbase nella vita quotidiana. Intanto dasi va dal parrucchiere, dal barbiere o nei ...

