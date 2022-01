Cate Blanchett | Bradley Cooper ha le ciglia più belle del mondo | sono divine

(Di mercoledì 19 gennaio 2022), durante un episodio di The Jess Cagle Show di SiriusXM, ha parlato di Nightmare Alley e delledi, che ha definito ''., a quanto pare, è rimasta piuttosto colpita dalle deliziosedimentre i due filmavano Nightmare Alley: l'interprete di Galadriel non ha potuto fare a meno di ammirare gli occhi da star del cinema didurante le riprese dell'ultimo film del regista premio Oscar Guillermo del Toro. La, che interpreta la psichiatra Dr. Lilith Ritter la quale lavora assieme al protagonista del film, Stanton Carlisle (interpretato da), ha detto di aver ...

Advertising

SNEAKPEEKCA : SNEAK PEEK : Cate Blanchett: 'Sì' - loston_you : RT @yleniaindenial1: Sabrina Ferilli & Maria De Filippi as Sandra Bullock & Cate Blanchett, a thread: #cepostaperte - eroDottorNicco : @drag_on_air La voce narrante? Va bene che Cate Blanchett è inarrivabile (confronto inevitabile), ma anche lì un po… - outofthehype : la prof di inglese ci ha assegnato delle domande sul film che abbiamo visto in classe e le uniche cose che ricordo… - kisaraslegacy : Lei mi sembra la figlia di Rosamund Pike e Cate Blanchett #HorizonForbiddenWest -

Ultime Notizie dalla rete : Cate Blanchett

Rivista Studio

, a quanto pare, è rimasta piuttosto colpita dalle deliziose ciglia di Bradley Cooper mentre i due filmavano Nightmare Alley: l'interprete di Galadriel non ha potuto fare a meno di ...Ripley', (del 1955), da cui il famoso film con Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law e. Nella serie, a interpretare Ripley ci sarà l'attore irlandese Andrew Scott e, proprio sul set è ...Cate Blanchett, durante un episodio di The Jess Cagle Show di SiriusXM, ha parlato di Nightmare Alley e delle ciglia di Bradley Cooper, che ha definito 'divine'. Cate Blanchett, a quanto pare, è rimas ...Home » News » Cinema e serie » John Malkovich a Venezia per Ripley con Dakota Johnson, l’Hotel Danieli gli vieta l’ingresso Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per fin ...