Cassazione | reato rapina aggravato se con la mascherina Respinto il ricorso del ladro

Adnkronos : Il reato di rapina è aggravato se compiuto indossando la #mascherina. Il ladro: 'Ma era obbligatoria'. - reportrai3 : La Cassazione ha annullato l’ordinanza che aveva confermato la misura cautelare a carico di Gianluigi Torzi. L’ipot… - LaStampa : Cassazione: “Reato di rapina aggravato dalla mascherina”. Il ladro si difende: “Era obbligatoria” - PietroCoppelli : RT @Adnkronos: Il reato di rapina è aggravato se compiuto indossando la #mascherina. Il ladro: 'Ma era obbligatoria'. - Carmela_oltre : RT @ultimenotizie: Il reato di rapina è aggravato se compiuto indossando la #mascherina. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione. Il ricorre… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassazione reato

Ildi rapina è aggravato se compiuto indossando la mascherina anti - Covid . È quanto ha stabilito Corte di, che ha respinto il ricorso di un uomo che era stato condannato in primo e ...Rapporti sessuali con minore che mente sull'età: è? Per espressa previsione legislativa [3] , ... Secondo la Corte di[4] , l'ignoranza dell'età della persona offesa scrimina la ...(Roma, 19/01/2022) - Roma, 19/01/2022 - Il curatore fallimentare può impugnare il provvedimento che decide sull'istanza di revoca del sequestro preventivo, solo ...In corso il dibattimento di appello a Reggio Calabria in cui sono imputati il boss di Brancaccio, Giuseppe Graviano, e Rocco Santo Filippone ...