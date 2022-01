Cassazione | Reato di rapina aggravato dalla mascherina Il ladro si difende | Era obbligatoria

Advertising

Adnkronos : Il reato di rapina è aggravato se compiuto indossando la #mascherina. Il ladro: 'Ma era obbligatoria'. - reportrai3 : La Cassazione ha annullato l’ordinanza che aveva confermato la misura cautelare a carico di Gianluigi Torzi. L’ipot… - sognocalifornia : Cassazione: 'Reato rapina aggravato se con mascherina'. Il ladro: 'Ma era obbligatoria...' - matildesjt : RT @ultimenotizie: Il reato di rapina è aggravato se compiuto indossando la #mascherina. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione. Il ricorre… - Valeriacredeche : RT @ultimenotizie: Il reato di rapina è aggravato se compiuto indossando la #mascherina. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione. Il ricorre… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassazione Reato

Ildi rapina è aggravato se compiuto indossando la mascherina. Lo ha stabilito la Corte di, respingendo il ricorso di un uomo che era stato condannato in primo e secondo grado per rapina ...ROMA " La Corte diha confermato la condanna per Robinho e per il suo amico, Ricardo Falco, a nove anni di ...9 anni di reclusione come l'amico condannato insieme a lui per il medesimo. ...Confermata la condanna all’ex giocatore rossonero. Dovrà scontare nove anni di carcere per violenza sessuale! La decisione della Corte di Cassazione di Roma… La notizia sta rimbalzando in ogni canale ...Omicidio del vicolo della Zecca: la Corte d'appello ha condannato a 13 anni di reclusione un romeno che è sparito ...