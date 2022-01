Cassa integrazione Covid, l’allarme dello studio Cafasso: Centinaia di migliaia di lavoratori senza copertura (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Con la scadenza della Cassa integrazione Covid, non rinnovata né prorogata dopo il 31 dicembre 2021, dal primo gennaio ci sono Centinaia di migliaia di lavoratori rimasti senza copertura. È necessario intervenire con urgenti provvedimenti tesi a tutelare le imprese in difficoltà e i lavoratori. L’emergenza epidemiologica sta mettendo a dura prova le tante frange di lavoratori appartenenti ai settori più colpiti. Le limitazioni di queste ultime settimane hanno infatti messo in ginocchio gran parte del mondo dei servizi, della ristorazione, dell’alberghiero e della moda, settori che sembravano coerentemente tutelati dalla considerazione della crisi che ha investito il loro comparto”, così Nino Carmine ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Con la scadenza della, non rinnovata né prorogata dopo il 31 dicembre 2021, dal primo gennaio ci sonodidirimasti. È necessario intervenire con urgenti provvedimenti tesi a tutelare le imprese in difficoltà e i. L’emergenza epidemiologica sta mettendo a dura prova le tante frange diappartenenti ai settori più colpiti. Le limitazioni di queste ultime settimane hanno infatti messo in ginocchio gran parte del mondo dei servizi, della ristorazione, dell’alberghiero e della moda, settori che sembravano coerentemente tutelati dalla considerazione della crisi che ha investito il loro comparto”, così Nino Carmine ...

