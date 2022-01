Caso Peng Shuai | l’appello di Azarenka alla cinese | “Contattami”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Appello della tennista Victoria. La bielorussa, parlando a margine degli Australian Open 2022, ha lanciato un appellocollega affinché si metta in contatto con lei. “Non ci sono stati molti sviluppi per quanto riguarda i contatti con” ha dichiarato, membro di lunga data dell’associazione femminile Wta, la quale ha assicurato che si continuerà a fare “ogni sforzo per garantire che stia bene e che si senta a suo agio”. “Si spera di poter avere notizie da lei in persona, prima o poi, questo è l’obiettivo principale ora”, ha aggiunto. SportFace.

Appello della tennista Victoria Azarenka a Peng Shuai. La bielorussa, parlando a margine degli Australian Open 2022, ha lanciato un appello alla collega affinché si metta in contatto con lei.Il mondo deve usare le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali di Pechino come un'opportunità per spingere verso miglioramenti dei diritti umani in Cina. Lo afferma Amnesty International in vista dei Gi ...