Caso Moby, l'ex ministro Toninelli: "Non ho mai ricevuto pressioni né da Grillo, né da altri per aiutare qualcuno. E lo testimonia la mia attività (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Non ho mai aiutato alcun concessionario nella mia attività di ministro". Il senatore del Movimento 5 stelle ed ex ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, risponde così ai cronisti che fuori dal Senato gli chiedono un commento sull'inchiesta che vede indagato Beppe Grillo per traffico d'influenze. "Con Moby e Tirrenia parlano i fatti per il sottoscritto – ha dichiarato- basta digitare Onorato e il mio nome su qualsiasi motore di ricerca e si vede cosa ho fatto da ministro. Ossia zero proroghe delle concessioni e gare pubblica, quello che i concessionari vedono come fumo negli occhi". E poi ha aggiunto: "Chi mi conosce lo sa che non avrebbe mai potuto fare pressioni nei miei confronti perché l'avrei mandato a quel paese".

