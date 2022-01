Caso Djokovic, i legali del tennista serbo pronti a chiedere 5 milioni di risarcimento all’Australia e al circuito Open (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ??Il Caso Djokovic-Australia non si è concluso con l’esclusione del numero 1 Atp (fino a questo momento) dal primo Grande slam del 2022. Come hanno riportato numerosi media internazionali, i legali del campione serbo sono pronti a dare avvio a una richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’Australia e del circuito Open per le modalità in cui Djokovic è stato trattato a Sydney. Cinque milioni di dollari di indennizzo, più di quanto il serbo avrebbe portato a casa vincendo il torneo. Secondo i media, la somma dovrebbe risarcire Djokovic non solo per il periodo in cui è stato costretto nel Park Hotel, celebre per le non ottime condizioni igieniche, ma anche per non aver potuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ??Il-Australia non si è concluso con l’esclusione del numero 1 Atp (fino a questo momento) dal primo Grande slam del 2022. Come hanno riportato numerosi media internazionali, idel campionesonoa dare avvio a una richiesta didanni nei confronti dell’Australia e delper le modalità in cuiè stato trattato a Sydney. Cinquedi dollari di indennizzo, più di quanto ilavrebbe portato a casa vincendo il torneo. Secondo i media, la somma dovrebbe risarcirenon solo per il periodo in cui è stato costretto nel Park Hotel, celebre per le non ottime condizioni igieniche, ma anche per non aver potuto ...

