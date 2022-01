Casaleggio associati | tam tam nel M5S | verso liquidazione?

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) La voce gira in ambienti milanesi e rimbalza fino a Roma, dove diventa un tam tam tra Camera e Senato. Stando ai rumors interni alle pattuglie grilline, riportati dall’Adnkronos, la, dove tutto ebbe inizio dando vita al sogno M5S di Beppe Grillo e Gianroberto, navigherebbe in brutte acque. Al punto che i vertici della società – ora guidata dal figlio del cofondatore del Movimento, Davide (che non è indagato) – starebbero prendendo in considerazione l’ipotesi di mettere inla società. Voci amare che al momento non trovano però conferme ufficiali nella società. D’altronde i conti dellaparlano chiaramente di una società in difficoltà, in grossa sofferenza. Stando all’ultimo bilancio disponibile, quello relativo ...