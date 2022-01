Casaleggio associati, tam tam nel M5S: verso liquidazione? (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La voce gira in ambienti milanesi e rimbalza fino a Roma, dove diventa un tam tam tra Camera e Senato. Stando ai rumors interni alle pattuglie grilline, riportati dall’Adnkronos, la Casaleggio associati, dove tutto ebbe inizio dando vita al sogno M5S di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, navigherebbe in brutte acque. Al punto che i vertici della società – ora guidata dal figlio del cofondatore del Movimento, Davide (che non è indagato) – starebbero prendendo in considerazione l’ipotesi di mettere in liquidazione la società. Voci amare che al momento non trovano però conferme ufficiali nella società. D’altronde i conti della Casaleggio associati parlano chiaramente di una società in difficoltà, in grossa sofferenza. Stando all’ultimo bilancio disponibile, quello relativo all’anno ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La voce gira in ambienti milanesi e rimbalza fino a Roma, dove diventa un tam tam tra Camera e Senato. Stando ai rumors interni alle pattuglie grilline, riportati dall’Adnkronos, la, dove tutto ebbe inizio dando vita al sogno M5S di Beppe Grillo e Gianroberto, navigherebbe in brutte acque. Al punto che i vertici della società – ora guidata dal figlio del cofondatore del Movimento, Davide (che non è indagato) – starebbero prendendo in considerazione l’ipotesi di mettere inla società. Voci amare che al momento non trovano però conferme ufficiali nella società. D’altronde i conti dellaparlano chiaramente di una società in difficoltà, in grossa sofferenza. Stando all’ultimo bilancio disponibile, quello relativo all’anno ...

Agenzia_Ansa : Grillo indagato, il pm: 'Da lui favori politici all'armatore Vincenzo Onorato'. I finanzieri stanno effettuando per… - anninavigneto : RT @lucianocapone: Comunque appena il M5s vinse le elezioni, un anno prima che si venisse a sapere dei contratti con Moby per 'sensibilizza… - ilbisa1 : Crisi nera per la Casaleggio Associati: spunta la messa in liquidazione. Conti in super-rosso - sulsitodisimone : Casaleggio associati, tam tam nel M5S: verso liquidazione? - feralbasola : RT @lucianocapone: Comunque appena il M5s vinse le elezioni, un anno prima che si venisse a sapere dei contratti con Moby per 'sensibilizza… -