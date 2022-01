Casa Sanremo 2022: il maestro Florindo Franco è pizzaiolo ufficiale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ci si avvicina a grandi passi alla nuova edizione di Casa Sanremo, la location esclusiva dove si svolgono molti degli eventi collaterali del Festival della Canzone Italiana e che anche quest’anno dal 31 gennaio al 5 febbraio accoglierà cantanti in gara, vip e addetti ai lavori nella cornice dello storico PalaFiori. A deliziare i loro palati ci sarà anche Florindo Franco, selezionato come pizzaiolo ufficiale della location. Il maestro pizzaiolo titolare della Lievito Madre di Crotone torna così nella Città dei Fiori dopo il primo “Eccellenza Italiana” ricevuto lo scorso anno nel salone delle feste del Grand Hotel Des Anglais: “Sono davvero orgoglioso ed emozionato di tornare a Sanremo per realizzare per la prima volta le mie ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ci si avvicina a grandi passi alla nuova edizione di, la location esclusiva dove si svolgono molti degli eventi collaterali del Festival della Canzone Italiana e che anche quest’anno dal 31 gennaio al 5 febbraio accoglierà cantanti in gara, vip e addetti ai lavori nella cornice dello storico PalaFiori. A deliziare i loro palati ci sarà anche, selezionato comedella location. Iltitolare della Lievito Madre di Crotone torna così nella Città dei Fiori dopo il primo “Eccellenza Italiana” ricevuto lo scorso anno nel salone delle feste del Grand Hotel Des Anglais: “Sono davvero orgoglioso ed emozionato di tornare aper realizzare per la prima volta le mie ...

