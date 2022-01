Casa, Danese: quale sorte per famiglie che beneficiano del buono? (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma – “Il Campidoglio annuncia finalmente di aver sbloccato 50 milioni di euro fermi da due anni perché la gestione precedente non era stata in grado di utilizzarli per il sostegno all’affitto richiesto da 60mila famiglie durante la prima ondata di covid.” “Ma intanto proprio domani una famiglia beneficiaria del buono Casa sarà sfrattata e la stessa spada di Damocle pende sulla sorte di centinaia di altre famiglie che hanno usufruito di un provvedimento capace non solo di far risparmiare milioni di euro al Comune di Roma ma, soprattutto, capace di offrire una chance di vita degna lontana dalla ghettizzazione nei residence, luoghi che la Giunta Raggi non ha avuto la forza e il coraggio di chiudere consegnando un’emergenza abitativa più grave di quella che aveva ereditato.” “Che intende fare questa ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma – “Il Campidoglio annuncia finalmente di aver sbloccato 50 milioni di euro fermi da due anni perché la gestione precedente non era stata in grado di utilizzarli per il sostegno all’affitto richiesto da 60miladurante la prima ondata di covid.” “Ma intanto proprio domani una famiglia beneficiaria delsarà sfrattata e la stessa spada di Damocle pende sulladi centinaia di altreche hanno usufruito di un provvedimento capace non solo di far risparmiare milioni di euro al Comune di Roma ma, soprattutto, capace di offrire una chance di vita degna lontana dalla ghettizzazione nei residence, luoghi che la Giunta Raggi non ha avuto la forza e il coraggio di chiudere consegnando un’emergenza abitativa più grave di quella che aveva ereditato.” “Che intende fare questa ...

