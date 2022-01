Cartelle esattoriali 2022 | si cambia | tutte le novità

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Addio all’aggio nelle. Dalgli oneri di riscossione scompaiono e lo sconto per il contribuente è del 3% sul totale. Mentre l’Agenzia delle Entrate si affretta a inviare le nuove lettere di compliance con gli avvisi bonari, proprio ieri, dalla porta accanto, quella di Agenzia Entrate Riscossione, è stato diffuso il modello delle nuovesi legge su laleggepertutti.it. Un modello che, questa volta, porta con sé buone notizie: i contribuenti non dovranno più pagare ciò che un tempo si chiamava aggio e che da un paio di anni ha preso un nome più politically correct: oneri di riscossione. Dalle nuovedi pagamento scompaiono quindi le percentuali che fino ad oggi sono state dovute a titolo di compenso all’Esattore per la sua attività ...

Addio all'aggio: gli oneri di riscossione scompaiono e lo sconto per il contribuente è del 3% sul totale Addio all'aggio nelle. Dal 2022 gli oneri di riscossione scompaiono e lo sconto per il contribuente è del 3% sul totale. Mentre l'Agenzia delle Entrate si affretta a inviare le nuove lettere di ... La sola novità degli ultimi mesi riguarda la rottamazione dellerelative al bollo auto del periodo 2000 - 2010. Tuttavia, vi era la condizione che l'importo della cartella non ... Gli albergatori: in questo periodo erano decisivi per i fatturati i viaggi di lavoro, ma la paura del Covid aumenta le disdette ... Novità in arrivo per il pagamento delle cartelle esattoriali nel 2022. L'Agenzia delle Entrate, infatti, ha da poco approvato il nuovo modello di cartella di pagamento per i carichi affidati all'Agent ...