CartaBianca, Mauro Corona a Bianca Berlinguer: "Tradimento, io ci speravo, pian pianino…". Ecco cosa è accaduto (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "La devo rimproverare eh Bianchina". "Perché? Già mi mette la preoccupazione". Questo il primo scambio di battute tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona durante la puntata di CartaBianca di ieri, 18 gennaio. Ma che cosa intendeva lo scrittore? Prima della pubblicità mostra alcune piume in legno e dice alla conduttrice: "C'è bisogno di leggerezza… Ma sono anche per farle il solletico". Una volta tornati nello studio di CartaBianca, il collegamento riprende ma non va benissimo: a un certo punto, Corona non vede più nulla e Berlinguer inizia a perdere la pazienza con i tecnici. Anche perché la linea vacilla proprio "sul più bello", ovvero sul rimprovero che lo scrittore ha anticipato alla giornalista:

