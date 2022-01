Carmen Russo, il segreto che le ha tenuto Enzo Paolo: “L’avessi saputo sarei uscita dal GF Vip” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Enzo Paolo Turchi ne è uscito benissimo dalla polemica sulle presunte chiamate fatte a Nathaly Caldonazzo. A quanto pare il coreografo non ha tenuto nascosta nessuna telefonata alla sua Carmen Russo, ma un segreto c’è stato davvero tra i due coniugi. La scorsa settimana a Casa Chi Enzo Paolo ha svelato di aver avuto il Covid durante le vacanze natalizie: “Non sono stato benissimo ultimamente. Ho passato un brutto momento, voglio dire che ho avuto il Covid e so cosa si provi. Posso dirvi che è stato bruttissimo. Carmen non lo sa. L’ho preso da solo il giorno di natale e ne sono uscito il giorno della befana“. Appena tornata a casa in Puglia, Carmen Russo ha scoperto tutto: “Sì ha avuto il Covid e adesso ... Leggi su biccy (Di giovedì 20 gennaio 2022)Turchi ne è uscito benissimo dalla polemica sulle presunte chiamate fatte a Nathaly Caldonazzo. A quanto pare il coreografo non hanascosta nessuna telefonata alla sua, ma unc’è stato davvero tra i due coniugi. La scorsa settimana a Casa Chiha svelato di aver avuto il Covid durante le vacanze natalizie: “Non sono stato benissimo ultimamente. Ho passato un brutto momento, voglio dire che ho avuto il Covid e so cosa si provi. Posso dirvi che è stato bruttissimo.non lo sa. L’ho preso da solo il giorno di natale e ne sono uscito il giorno della befana“. Appena tornata a casa in Puglia,ha scoperto tutto: “Sì ha avuto il Covid e adesso ...

