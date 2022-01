Carceri, Cartabia in Senato: “Sovraffollamento al 114%, è il più grave dei i problemi”. Polizia Penitenziaria: “Allarme contagi Covid” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nelle Carceri “il primo e più grave tra tutti i problemi continua ad essere il Sovraffollamento”. La ministra della Giustizia Marta Cartabia lo ha spiegato in un passaggio della sua relazione al Senato, specificando che “su 50mila 832 posti regolamentari, di cui 47mila 418 effettivi, i detenuti sono 54mila 329“. Una percentuale di Sovraffollamento che arriva al 114% e che “esaspera i rapporti tra detenuti”. Un problema che rende molto più difficile il lavoro degli operatori “a partire da quello della Polizia Penitenziaria, troppo spesso vittima di aggressioni. Sovraffollamento – ha sottolineato – significa maggiore difficoltà a garantire la sicurezza e significa maggiore fatica a proporre attività che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nelle“il primo e piùtra tutti icontinua ad essere il”. La ministra della Giustizia Martalo ha spiegato in un passaggio della sua relazione al, specificando che “su 50mila 832 posti regolamentari, di cui 47mila 418 effettivi, i detenuti sono 54mila 329“. Una percentuale diche arriva ale che “esaspera i rapporti tra detenuti”. Un problema che rende molto più difficile il lavoro degli operatori “a partire da quello della, troppo spesso vittima di aggressioni.– ha sottolineato – significa maggiore difficoltà a garantire la sicurezza e significa maggiore fatica a proporre attività che ...

