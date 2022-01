Candidati alla presidenza del Conservatorio | Verga chiede trasparenza

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il presidente deldi Musica “Nicola Sala” di Benevento, Antonio, nella qualità di candidato a tale carica per il prossimo triennio, ha scritto una lettera al direttore e responsabile della Prevenzione, della Corruzione e delladell’Istituto, Giosuè Grassia, nonché al direttore amministrativo, Jonathan Zotti, ed ai componenti del Consiglio Accademico. La stessa, inoltre, per conoscenza è stata inviata al Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur), alle organizzazioni sindacali provinciali e nazionali di Cgil, Cisl, Uil, Snals, Unams-Gilda e Sindacato Accademie Bellearti Conservatori. Attraverso la missiva,ha richiesto “l’immediata pubblicazione sul sito web dell’Istituto di Alta Formazione Musicale sannita degli atti per la composizione ...

