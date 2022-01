Can Yaman | una nuova fiamma per l’attore turco | scopriamo chi è FOTO

Advertising

WittyTV : Can Yaman è protagonista di una storia bellissima! Siete tutti sintonizzati su Canale 5? ?? #CePostaPerTe - WittyTV : #CePostaPer Can Yaman! L’attore turco ci racconta delle emozioni che ha vissuto ieri sera e di un particolare che h… - VanityFairIt : La seconda puntata del 2022 del people show di Maria De Filippi ha ospitato l'attore turco #CanYaman, che ha raccon… - irenes_y : RT @Anna19725: Repost @dizi_turkey_br_ #Dolunay compare sulla stampa malese 'Il dramma turco 'Bitter Sweet' tocca le emozioni degli spet… - albertoni_laura : RT @Anna19725: Repost @dizi_turkey_br_ #Dolunay compare sulla stampa malese 'Il dramma turco 'Bitter Sweet' tocca le emozioni degli spet… -

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman

Tra le pagine di Chi le foto dell'intesa perfetta trae Francesca ...L'affinità è a livelli stellari.e Francesca Chillemi sul set sono una cosa sola. Il settimanale 'Chi' li ha pizzicati a Civita Castellana nel Viterbese dove stanno girando alcune scene della fiction Mediaset 'Viola come il ...Qualche mese fa il settimanale Chi aveva ricostruito il presunto flirt nato tra Can Yaman e la modella crotonese Maria Giovanna Adamo. Quest’ultima conosciuta sul set di Viola come il mare. Si parlere ...Per recitare in modo perfetto sul set bisogna avere un’intesa speciale e Can Yaman e Francesca Chillemi l’hanno creata. Si sono piaciuti subito ma mentre il gossip ipotizzava una storia d’amore Can e ...