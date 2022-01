Cambiano le regole per bloccare i call center da cellulare: ecco come (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tutto pronto per il nuovo regolamento del Registro pubblico delle opposizioni, grazie al quale anche i telefoni cellulari potranno bloccare le telefonate dei call center. La normativa – che ha superato un iter durato anni – entrerà in vigore verso fine gennaio e consisterà in un servizio gratuito messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico che consentirà agli utenti di impedire che il proprio numero telefonico venga utilizzato per finalità promozionali. Vi raccomandiamo... call center: sapete perché sono così insistenti anche se avete già detto no? Vi siete mai chieste perché gli operatori dei call center insistano tanto tenendoci al telefono anche dopo il nostro rifiuto? ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tutto pronto per il nuovo regolamento del Registro pubblico delle opposizioni, grazie al quale anche i telefoni cellulari potrannole telefonate dei. La normativa – che ha superato un iter durato anni – entrerà in vigore verso fine gennaio e consisterà in un servizio gratuito messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico che consentirà agli utenti di impedire che il proprio numero telefonico venga utilizzato per finalità promozionali. Vi raccomandiamo...: sapete perché sono così insistenti anche se avete già detto no? Vi siete mai chieste perché gli operatori deiinsistano tanto tenendoci al telefono anche dopo il nostro rifiuto? ...

