Calendario Premier League 2021/2022: date, giornate, risultati e classifica del campionato inglese (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo Euro 2020, che ha visto la Nazionale inglese fra le protagoniste, sconfitta solo in finale dall’Italia di Mancini, nel weekend di Ferragosto il calcio inglese è ripartito con la Premier League 2021/2022. Diciannove squadre vanno a caccia del titolo conquistato nella passata stagione dal Manchester City di Pep Guardiola. Le date La Premier League 2021/2022, 123ª edizione del massimo campionato inglese, è iniziata venerdì 13 agosto 2021 e si concluderà domenica 22 maggio 2022. Per le varie giornate sono previsti diversi Friday Night, ovvero anticipi del venerdì sera, e Monday Night, posticipi del lunedì. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo Euro 2020, che ha visto la Nazionalefra le protagoniste, sconfitta solo in finale dall’Italia di Mancini, nel weekend di Ferragosto il calcioè ripartito con la. Diciannove squadre vanno a caccia del titolo conquistato nella passata stagione dal Manchester City di Pep Guardiola. LeLa, 123ª edizione del massimo, è iniziata venerdì 13 agostoe si concluderà domenica 22 maggio. Per le variesono previsti diversi Friday Night, ovvero anticipi del venerdì sera, e Monday Night, posticipi del lunedì. ...

