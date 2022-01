Calciomercato, tutte le trattative: Nandez vicino al Napoli, il Milan punta su Tanganga (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Bologna, 19 gennaio 2022 - L' Arsenal è tornato prepotente su Arthur : gli inglesi hanno già chiesto informazioni per quanto riguarda il centrocampista, ma la Juventus ha deciso di non cedere prima ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Bologna, 19 gennaio 2022 - L' Arsenal è tornato prepotente su Arthur : gli inglesi hanno già chiesto informazioni per quanto riguarda il centrocampista, ma la Juventus ha deciso di non cedere prima ...

Advertising

CalcioOggi : LIVE Mercato: Giampaolo ha firmato con la Sampdoria. Verona, per la difesa c'è Retsos - La Gazzetta dello Sport - TweetGino : RT @serieAnews_com: ??Alle 19:30 siamo in DIRETTA con #AskNico! ?? - NicoSchira : RT @serieAnews_com: ??Alle 19:30 siamo in DIRETTA con #AskNico! ?? - GiovanniMario12 : RT @RaiSport: #Milan: sfumano #Tanganga e #Christensen Il punto su tutte le altre trattative di #calciomercato ?? - AleMontano17 : RT @serieAnews_com: ??Alle 19:30 siamo in DIRETTA con #AskNico! ?? -