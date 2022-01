Calciomercato Salernitana, Sabatini pensa a Diego Costa. E quel retroscena al Bologna… (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Calciomercato Salernitana, possibile colpo in attacco: Diego Costa proposto al club campano. Sabatini riflette Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, Walter Sabatini potrebbe presto mettere a segno un colpo in attacco. Alla Salernitana sarebbe infatti stato offerto Diego Costa, attaccante attualmente senza contratto. Il dirigente riflette, sapendo che stavolta non incontrerebbe l’opposizione di Mihajlovic. Il retroscena, svelato sempre dallo stesso giornalista, vuole infatti che il centravanti sarebbe stato ad un passo dal Bologna, salvo poi doversi scontrare con la volontà del tecnico. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022), possibile colpo in attacco:proposto al club campano.riflette Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, Walterpotrebbe presto mettere a segno un colpo in attacco. Allasarebbe infatti stato offerto, attaccante attualmente senza contratto. Il dirigente riflette, sapendo che stavolta non incontrerebbe l’opposizione di Mihajlovic. Il, svelato sempre dallo stesso giornalista, vuole infatti che il centravanti sarebbe stato ad un passo dal Bologna, salvo poi doversi scontrare con la volontà del tecnico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

