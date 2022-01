Calciomercato Napoli | colpo di scena | cessione e nuovo colpo

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, l'agente di #Tagliafico è arrivato ad Amsterdam per un incontro con l'@AFCAjax - DiMarzio : #Calciomercato | Su #Nandez non solo il @TorinoFC_1906, piace anche al @sscnapoli - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, contatti con l'@AFCAjax per @nico_taglia - serieAnews_com : ???? Il #Napoli sta pensando alla cessione di #Demme per arrivare a #Nandez del #Cagliari - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Cagliari, oltre al #Torino su #Nandez rispunta l’interesse del #Napoli ?? Le ultime sul centrocampista rossoblu #LeB… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

, il Cagliari non cede per Nandez: ma occhio a un addio pesante Cristiano Giuntoli © LaPresseLa redazione di.it vi aveva raccontato che le richieste del Cagliari per ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo: gli azzurri sono tornati in corsa per Nandez, ma dovranno cedere prima un centrocampista Dopo le avances della scorsa estate, ilè tornato alla carica per Nahitan Nandez ...L’ex Napoli finora ha rifiutato tutte le offerte, creando un problema alla società. L’unico ostacolo per Kamara sembra l’ingaggio, considerata la richiesta del suo agente di cinque milioni all’anno.La crescita e l’esordio in massima serie con il Napoli, una parentesi piccola ma significativa con la Salernitana. Domenica pomeriggio il cuore di Guglielmo Stendardo sarà come ...