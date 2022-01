Calciomercato Milan, piace anche Christensen: lo seguono tre big estere (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Calciomercato Milan: tra i difensori piace anche Christensen del Chelsea, ma sul calciatore ci sarebbero anche tre big estere Il Milan prosegue la caccia al difensore centrale. Maldini starebbe seguendo sempre profili di qualità, tra questi Christensen in forza al Chelsea. Secondo quanto riportato da As, sul calciatore ci sarebbe l’interesse anche dell’Atletico Madrid, del Bayern Monaco e del Barcellona. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022): tra i difensoridel Chelsea, ma sul calciatore ci sarebberotre bigIlprosegue la caccia al difensore centrale. Maldini starebbe seguendo sempre profili di qualità, tra questiin forza al Chelsea. Secondo quanto riportato da As, sul calciatore ci sarebbe l’interessedell’Atletico Madrid, del Bayern Monaco e del Barcellona. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

