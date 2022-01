Calciomercato Milan, nome nuovo per la difesa: gioca nel Tottenham (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Calciomercato Milan: nella ricerca del difensore centrale, i rossoneri avrebbero messo gli occhi anche su un giovane del Tottenham Il Milan prosegue nella caccia al difensore centrale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero sondato il terreno con il Tottenham per avere in prestito Japhet Tanganga; ma gli Spurs avrebbero rifiutato. Tanganga ha 22 anni. Ha esordito in prima squadra ad inizio 2020 contro il Liverpool quando in panchina c’era José Mourinho. Dotato di un fisico potente e molto bravo nel gioco aereo, all’occorrenza può fare anche il terzino destro, anche se il meglio lo dà certamente da centrale di difesa. Con la maglia del Spurs ha giocato finora 41 partite, 17 delle quali in questa stagione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022): nella ricerca del difensore centrale, i rossoneri avrebbero messo gli occhi anche su un giovane delIlprosegue nella caccia al difensore centrale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero sondato il terreno con ilper avere in prestito Japhet Tanganga; ma gli Spurs avrebbero rifiutato. Tanganga ha 22 anni. Ha esordito in prima squadra ad inizio 2020 contro il Liverpool quando in panchina c’era José Mourinho. Dotato di un fisico potente e molto bravo nel gioco aereo, all’occorrenza può fare anche il terzino destro, anche se il meglio lo dà certamente da centrale di. Con la maglia del Spurs hato finora 41 partite, 17 delle quali in questa stagione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

