Calciomercato Milan, la decisione della dirigenza non piacerà ai tifosi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Milan è alle prese con la coperta corta a centrocampo. Ecco quali saranno le mosse dei rossoneri per quanto riguarda la linea mediana. Con Kessie e Bennacer impegnati in Coppa d’Africa il centrocampo del Milan è numericamente in difficoltà in questo momento. Assieme al reparto difensivo, su cui pesa l’infortunio di Kjaer, Maldini è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ilè alle prese con la coperta corta a centrocampo. Ecco quali saranno le mosse dei rossoneri per quanto riguarda la linea mediana. Con Kessie e Bennacer impegnati in Coppa d’Africa il centrocampo delè numericamente in difficoltà in questo momento. Assieme al reparto difensivo, su cui pesa l’infortunio di Kjaer, Maldini è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

DiMarzio : .@acmilan, trattativa in corso con il #Monaco per il riscatto di #Pellegri: poi sarà prestito al @TorinoFC_1906 - Gazzetta_it : #Tanganga, il difensore jolly che debuttò fermando Salah. “Mi piace dare la caccia agli attaccanti” - DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan pensa a #Bailly del @ManUtd. Da #Casale a #Bremer: le strategie per il futuro - serieAnews_com : ???? #Milan, a gennaio nessun movimento di mercato a centrocampo. Tutti rimandato a giugno - infoitsport : Calciomercato: la Juve torna su Zakaria, il Milan su Diallo -