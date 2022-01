Calciomercato Juventus, scambio Icardi-Kean? Il Psg ci pensa, lo scenario (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Juventus, in questi ultimi giorni di mercato, vuole provare a portare un centravanti a Torino; possibile scambio con il PSG. La Juventus, in questi ultimi giorni di mercato, vuole regalare ad Allegri un centravanti; i bianconeri hanno bisogno di un giocatore capace di cambiare il volto ad un reparto, quello offensivo, con numeri veramente poco soddisfacenti. Prendiamo Morata e Kean, le due prime punte a disposizione del tecnico bianconero: dodici gol in due, tra tutte le competizioni, sono decisamente troppo pochi per una squadra con le ambizioni della Juventus. Ecco perché bisogna trovare una soluzione considerando anche gli obiettivi del club, dal quarto posto in campionato al provare ad andare il più lontano possibile nelle coppe. Nelle ultime ore è tornata di moda la pista ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La, in questi ultimi giorni di mercato, vuole provare a portare un centravanti a Torino; possibilecon il PSG. La, in questi ultimi giorni di mercato, vuole regalare ad Allegri un centravanti; i bianconeri hanno bisogno di un giocatore capace di cambiare il volto ad un reparto, quello offensivo, con numeri veramente poco soddisfacenti. Prendiamo Morata e, le due prime punte a disposizione del tecnico bianconero: dodici gol in due, tra tutte le competizioni, sono decisamente troppo pochi per una squadra con le ambizioni della. Ecco perché bisogna trovare una soluzione considerando anche gli obiettivi del club, dal quarto posto in campionato al provare ad andare il più lontano possibile nelle coppe. Nelle ultime ore è tornata di moda la pista ...

