Calciomercato Juventus, il Barcellona può decimare l'attacco di Allegri (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dalla Spagna arrivano pessime notizie per la Juventus. Il Barcellona è pronto a fiondarsi su due calciatori bianconeri. Saranno una decina di giorni molto intensi quelli che attendono la Juventus. I bianconeri cercheranno di presentarsi alla chiusura del mercato con tutti i loro conti in sospeso di gennaio sistemati, concentrandosi poi direttamente sulle situazioni in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

