Calciomercato Juventus, blitz in arrivo: servono quaranta milioni (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Juventus, considerando la situazione di Bonucci e Chiellini, ha bisogno di un difensore; pronti quaranta milioni per il grande colpo. Il mercato invernale sta giungendo al termine e la Juventus non si è ancora mossa sul mercato; la società non sta riuscendo nell’intento di regalare ad Allegri quei rinforzi di cui il tecnico ha assolutamente bisogno per affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione. Gli obiettivi principali sono sempre gli stessi, attaccante e centrocampista viste le difficoltà mostrate dai bianconeri in questi due reparti. La mossa della dirigenza, in questi ultimi giorni di trattative, potrebbe essere quella di portare a Torino un centrale di difesa. La carta d’identità di Chiellini e la situazione de Ligt (l’olandese potrebbe essere il sacrificato del mercato) impongono alla ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La, considerando la situazione di Bonucci e Chiellini, ha bisogno di un difensore; prontiper il grande colpo. Il mercato invernale sta giungendo al termine e lanon si è ancora mossa sul mercato; la società non sta riuscendo nell’intento di regalare ad Allegri quei rinforzi di cui il tecnico ha assolutamente bisogno per affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione. Gli obiettivi principali sono sempre gli stessi, attaccante e centrocampista viste le difficoltà mostrate dai bianconeri in questi due reparti. La mossa della dirigenza, in questi ultimi giorni di trattative, potrebbe essere quella di portare a Torino un centrale di difesa. La carta d’identità di Chiellini e la situazione de Ligt (l’olandese potrebbe essere il sacrificato del mercato) impongono alla ...

Advertising

DiMarzio : La @Juventus ha ancora nel mirino Denis #Zakaria: Il possibile arrivo dello svizzero è legato all'uscita di #Arthur - DiMarzio : .@Juventus, rinnovo #Dybala: i nuovi scenari - Gazzetta_it : C'è il Lione fra la Juve e Azmoun. E lo Zenit non lo lascerà a patto che... #calciomercato - karthikadhaigal : RT @Gazzetta_it: Calciomercato Juve, occhi su Zakaria e testa a Rovella. L'Arsenal in pressing per Arthur - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #VeneziaJuve #SerieA #Calciomercato Juventus, Allegri attende rinforzi: due nomi pe… -