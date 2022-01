Calciomercato Juve, pericolo Tottenham per Dybala: Paratici ci prova (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Calciomercato Juve: l’ex dirigente bianconero Fabio Paratici vorrebbe portare l’argentino al Tottenham. Le ultime Tiene sempre banco in casa Juve la situazione legata al futuro di Paulo Dybala e al rinnovo che continua a slittare. Nel frattempo, arrivano nuovi rumors dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato dall’Express, Fabio Paratici sarebbe pronto a uno sgarbo alla sua ex squadra e vuole regalare il numero 10 della Juventus ad Antonio Conte. Il Tottenham è alla finestra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022): l’ex dirigente bianconero Fabiovorrebbe portare l’argentino al. Le ultime Tiene sempre banco in casala situazione legata al futuro di Pauloe al rinnovo che continua a slittare. Nel frattempo, arrivano nuovi rumors dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato dall’Express, Fabiosarebbe pronto a uno sgarbo alla sua ex squadra e vuole regalare il numero 10 dellantus ad Antonio Conte. Ilè alla finestra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

