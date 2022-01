Calciomercato Juve, l’ingaggio frena l’acquisto di Martial: le ultime (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Calciomercato Juve: un ostacolo per il passaggio di Martial a Torino. Ultimissime notizie legate all’attaccante francese Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano a Sky Sport 24, i costi di Anthony Martial non sono sostenibili al momento per la Juve, visto che il francese percepisce 13 milioni al Manchester United e pretende il pagamento dell’intero ingaggio in caso di trasferimento. La Juventus, comunque, rimane in contatto per il giocatore, considerato tra i primi nomi per rinforzare l’attacco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022): un ostacolo per il passaggio dia Torino. Ultimissime notizie legate all’attaccante francese Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano a Sky Sport 24, i costi di Anthonynon sono sostenibili al momento per la, visto che il francese percepisce 13 milioni al Manchester United e pretende il pagamento dell’intero ingaggio in caso di trasferimento. Lantus, comunque, rimane in contatto per il giocatore, considerato tra i primi nomi per rinforzare l’attacco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

