Calciomercato Inter, Viti obiettivo concreto: si pensa a una operazione "alla Bastoni" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Calciomercato Inter: i nerazzurri sono seriamente Interessati a Viti dell'Empoli. La strategia Questa sera l'Inter osserverà da vicino Mattia Viti. Il difensore toscano dell'Empoli classe 2002 ed è in cima alla lista di Marotta ed Ausilio per il futuro. Secondo quanto detto da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra vorrebbero imbastire un'operazione alla Bastoni per prendere il giocatore. Sul difensore nerazzurro era stato fatto un investimento importante, era stato poi mandato in prestito al Parma. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL'Inter SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

