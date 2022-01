Calcio: stampa spagnola, Barcellona interessato a Dybala e Bernardeschi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Barcellona, 19 gen. -(Adnkronos) - Il Barcellona è interessato ad ingaggiare per la prossima stagione Paulo Dybala e Federico Bernardeschi, in scadenza di contratto a giugno con la Juventus. Secondo quanto riporta il giornale catalano "El Mundo Deportivo", il club blaugrana sarebbe pronto a formulare un'offerta di contratto ai 2 giocatori qualora non rinnovassero con la società bianconera. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022), 19 gen. -(Adnkronos) - Ilad ingaggiare per la prossima stagione Pauloe Federico, in scadenza di contratto a giugno con la Juventus. Secondo quanto riporta il giornale catalano "El Mundo Deportivo", il club blaugrana sarebbe pronto a formulare un'offerta di contratto ai 2 giocatori qualora non rinnovassero con la società bianconera.

