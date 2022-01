**Calcio: Sampdoria, ufficiale il ritorno di Giampaolo in panchina** (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "L'U.C. Sampdoria dà il bentornato a Marco Giampaolo in qualità di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2022 con opzione fino al 30 giugno 2024". Lo scrive il club ligure sul suo sito, ufficializzando il ritorno annunciato dopo l'esonero di Roberto D'Aversa. "Al tecnico e al suo staff un buon lavoro e un sincero in bocca al lupo da parte del presidente Marco Lanna anche a nome del Consiglio di Amministrazione e di tutta la società". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "L'U.C.dà il bentornato a Marcoin qualità di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2022 con opzione fino al 30 giugno 2024". Lo scrive il club ligure sul suo sito, ufficializzando ilannunciato dopo l'esonero di Roberto D'Aversa. "Al tecnico e al suo staff un buon lavoro e un sincero in bocca al lupo da parte del presidente Marco Lanna anche a nome del Consiglio di Amministrazione e di tutta la società".

Juve, Chiesa verrà operato domenica a Innsbruck Rispetto alla gara di Coppa Italia di ieri sera contro la Sampdoria , Allegri per San Siro recupererà gi squalificati ( Kean e De Ligt ) e Bernardeschi , assente contro la Samp per un leggero ...

SAMPDORIA - Conti: "Non ricordavo neanche come si segnasse..." Nonostante la sconfitta, Andrea Conti, neo acqisto della Samdoria, cerca di guardare oltre l'1-4 subito dalla Juventus: l'esterno, appena passato dal Milan alla società blucerchiata, è tornato al gol.

