Calcio | Argentina | Messi non convocato in Nazionale per postumi Covid

Buenos Aires, 19 gen. -(Adnkronos) - Il commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, ha diramato la lista di convocati per le partite di qualificazione al mondiale contro Cile e Colombia. Assente Lionel Messi che a causa dei postumi del Covid-19 non è ancora al meglio della condizione. Presenti sette giocatori della Serie A: Musso, Molina, Martinez Quarta, Gonzalez, Lautaro Martinez, Correa e Dybala. Questo l'elenco completo. Portieri: Armani (River Plate), Andrada (Monterrey), Martinez (Aston Villa), Musso (Atalanta). Difensori: Molina (Udinese), Montiel e Acuna (Siviglia), Martinez Quarta (Fiorentina), Pezzella (Betis), Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez e Tagliafico (Ajax). Centrocampisti: Paredes (Paris Saint-Germain), Rodriguez (Betis), De Paul (Atlético Madrid), Lo Celso (Tottenham), Gomez (Siviglia), ...

