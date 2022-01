Calcio a 5, Europei 2022, Bellarte e Musumeci: “Finlandia Avversario duro, pronti alla battaglia” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ultima notte di vigilia e poi l’Italia di Calcio a 5 esordirà a Euro 2022 contro la Finlandia. Arrivati a Groningen, in Olanda, lunedì 17 gennaio, gli Azzurri scalpitano per scendere in campo. Contro la selezione allenata da una vecchia conoscenza del futsal italiano come il croato Mico Martic, il CT azzurro Max Bellarte avrà tutti a disposizione: in giornata si sono infatti aggregati al gruppo anche Alex Merlim e Giuliano Fortini, che, una volta negativizzatisi, hanno finalmente raggiunto i compagni di squadra. Italia-Finlandia si gioca giovedì 20 alle 20.30 in diretta su Raisport (canale 57 del digitale terrestre). Sono sette i precedenti contro la Finlandia, affrontata ben quattro volte negli ultimi due anni. Gli Azzurri non hanno mai perso e sono sei le vittorie, le ultime tre in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ultima notte di vigilia e poi l’Italia dia 5 esordirà a Eurocontro la. Arrivati a Groningen, in Olanda, lunedì 17 gennaio, gli Azzurri scalpitano per scendere in campo. Contro la selezione allenata da una vecchia conoscenza del futsal italiano come il croato Mico Martic, il CT azzurro Maxavrà tutti a disposizione: in giornata si sono infatti aggregati al gruppo anche Alex Merlim e Giuliano Fortini, che, una volta negativizzatisi, hanno finalmente raggiunto i compagni di squadra. Italia-si gioca giovedì 20 alle 20.30 in diretta su Raisport (canale 57 del digitale terrestre). Sono sette i precedenti contro la, affrontata ben quattro volte negli ultimi due anni. Gli Azzurri non hanno mai perso e sono sei le vittorie, le ultime tre in ...

