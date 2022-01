Cagliari, vicino l’arrivo di Petrovic: i dettagli (Di giovedì 20 gennaio 2022) l’arrivo di Njegos Petrovic al Cagliari si fa sempre più vicino. Pronto un quadriennale. Le ultime Cagliari sempre più vicino a Njegos Petrovic della Stella Rossa. Lo riporta Nicolò Schira con un Tweet. «Njegos Petrovic al Cagliari dalla Stella Rosa in prestito ((€0,3M) con opzione di riscatto (€1,6M) che si trasformerà in obbligo nel caso in cui i rossoblù dovessero restare in Serie A. pronto un contratto di quattro anni». CONTINUA SU Cagliari NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022)di Njegosalsi fa sempre più. Pronto un quadriennale. Le ultimesempre piùa Njegosdella Stella Rossa. Lo riporta Nicolò Schira con un Tweet. «Njegosaldalla Stella Rosa in prestito ((€0,3M) con opzione di riscatto (€1,6M) che si trasformerà in obbligo nel caso in cui i rossoblù dovessero restare in Serie A. pronto un contratto di quattro anni». CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Cagliari vicino un nuovo colpo ?? - Dibbello : RT @CorriereGranata: ?? #Baselli sempre più vicino al #Cagliari. Parti al lavoro per definire l’operazione. @CorriereGranata #calciomercato - MatteoPedrosi : RT @CorriereGranata: ?? #Baselli sempre più vicino al #Cagliari. Parti al lavoro per definire l’operazione. @CorriereGranata #calciomercato - so_Chicco : @sempreiooo @socceermom Vicino a Cagliari bro :( - ilgiovanemassi : RT @CorriereGranata: ?? #Baselli sempre più vicino al #Cagliari. Parti al lavoro per definire l’operazione. @CorriereGranata #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari vicino Calciomercato, tutte le trattative: Nandez vicino al Napoli, il Milan punta su Tanganga L'uruguaiano è sempre più lontano dal progetto del Cagliari che ha già rifiutato la richiesta di prestito presentata dagli azzurri. L'idea dei sardi resta quella della cessione, per una cifra che si ...

Napoli, buone notizie per Spalletti: Osimhen pronto per la maglia da titolare ... tenendo conto che pure il portiere Ospina è vicino alla guarigione. Il Napoli conta di ritornare ... Solo in caso di cessione di Demme, inoltre, il presidente proverà a chiedere in prestito al Cagliari ...

Torino, Izzo sempre più vicino all'Udinese: il Cagliari si allontana Cagliari News 24 Calciomercato, tutte le trattative: Nandez vicino al Napoli, il Milan punta su Tanganga Bologna, 19 gennaio 2022- L' Arsenal è tornato prepotente su Arthur: gli inglesi hanno già chiesto informazioni per quanto riguarda il centrocampista, ma la Juventus ha deciso di non cedere prima di t ...

Cagliari, vicino l’arrivo di Petrovic: i dettagli ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L’arrivo di Njegos Petrovic al Cagliari si fa sempre più vicino. Pronto un quadriennale. Le ultime Cagliari sempre più vicino a Njegos Petrovic della St ...

L'uruguaiano è sempre più lontano dal progetto delche ha già rifiutato la richiesta di prestito presentata dagli azzurri. L'idea dei sardi resta quella della cessione, per una cifra che si ...... tenendo conto che pure il portiere Ospina èalla guarigione. Il Napoli conta di ritornare ... Solo in caso di cessione di Demme, inoltre, il presidente proverà a chiedere in prestito al...Bologna, 19 gennaio 2022- L' Arsenal è tornato prepotente su Arthur: gli inglesi hanno già chiesto informazioni per quanto riguarda il centrocampista, ma la Juventus ha deciso di non cedere prima di t ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L’arrivo di Njegos Petrovic al Cagliari si fa sempre più vicino. Pronto un quadriennale. Le ultime Cagliari sempre più vicino a Njegos Petrovic della St ...