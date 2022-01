Cagliari, si ferma Lykogiannis: salta la gara con il Sassuolo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’esterno greco Lykogiannis ha accusato dei problemi prima del match di Coppa Italia tra il suo Cagliari e il Sassuolo Il Cagliari ha reso noto mediante il proprio profilo Twitter che Charalampos Lykogiannis si è dovuto fermare proprio prima del match di coppa contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. MESSAGGIO – «Problema gastrointestinale per #Lykogiannis, inizialmente tra i convocati». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’esterno grecoha accusato dei problemi prima del match di Coppa Italia tra il suoe ilIlha reso noto mediante il proprio profilo Twitter che Charalampossi è dovutore proprio prima del match di coppa contro ildi Alessio Dionisi. MESSAGGIO – «Problema gastrointestinale per #, inizialmente tra i convocati». L'articolo proviene da Calcio News 24.

AIA: Serra fermato per due turni da domani, oggi sarà al Var di Sassuolo-Cagliari Le due giornate dietro la lavagna faranno ripartire Serra a metà febbraio, visto che da lunedì partono due settimane di sosta per le Nazionali. Tutte le news sul calciomercato Napoli. Due giornate di ...

